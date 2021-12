Foggia | policlinico Riuniti | arrestato il direttore generale Operazione

Leggi su noinotizie

(Di lunedì 13 dicembre 2021) L’inchiesta della procura diè per ipotesi di appalti truccati fra cui quello per l’elitrasporto di organi per trapianti. Fra gli arrestati ildel, Vitangelo Dattoli. È ai domiciliari. notizia in aggiornamento L'articoloil proviene da Noi Notizie..