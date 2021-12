(Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma, 13 dic (Adnkronos) – “Quando la cura è stata prestata, quando ogni possibile sforzo è stato fatto, quando ogni dovere di solidarietà è stato adempiuto”, sì “davanti ad una libera ancorché sofferta richiesta di essere aiutati a concludere dignitosamente la vita”. Lo ha detto Alfredo, capogruppo Pd in commissione Giustizia alla Camera e relatore della Pdl sul fine vita, intervenendo in aula nella discussione generale. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

zazoomblog : Eutanasia: Bazoli (Pd) ‘sì al diritto di morire con dignità’ - #Eutanasia: #Bazoli #diritto #morire - TV7Benevento : Eutanasia: Bazoli (Pd), 'sì al diritto di morire con dignità' (2)... - TV7Benevento : Eutanasia: Bazoli (Pd), 'sì al diritto di morire con dignità'... - zazoomblog : Eutanasia: Bazoli (Pd) sì al diritto di morire con dignità - #Eutanasia: #Bazoli #diritto #morire - ultimenews24 : Le commissioni Giustizia e Affari Sociali della Camera hanno approvato il testo sul fine vita che sarà all'esame de… -

Ultime Notizie dalla rete : Eutanasia Bazoli

... ritenendo che quello fosse il percorso più idoneo ed efficace per cercare di raggiungere il traguardo', ha spiegato. 'Un sentiero stretto, non facile, che fin da subito abbiamo dichiarato ...... davanti ad una libera ancorché sofferta richiesta di essere aiutati a concludere dignitosamente la vita', ha detto. 'Sapendo, come dice la Corte, che la scienza medica e la tecnica ci mettono ...Roma, 13 dic "Quando la cura è stata prestata, quando ogni possibile sforzo è stato fatto, quando ogni dovere di solidarietà è stato adempiuto", sì "davanti ad ...La legge sul suicidio assistito oggi alla Camera dove c'è uno scarto di 25 voti per il Sì. Maggioranza più risicata al Senato ...