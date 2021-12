“È normale che mi sia già arrivato il capoparto?” (Di lunedì 13 dicembre 2021) Buonasera, ho partorito 4 mesi e mezzo fa ed è già arrivato il capoparto. Allatto esclusivamente al seno e la bimba ancora non ha iniziato l’alimentazione complementare. È normale? Dopo la mia prima gravidanza il capoparto è arrivato 10 mesi dopo il parto. Stavolta mi sembra sia arrivato troppo presto. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. Leggi su gravidanzaonline (Di lunedì 13 dicembre 2021) Buonasera, ho partorito 4 mesi e mezzo fa ed è giàil. Allatto esclusivamente al seno e la bimba ancora non ha iniziato l’alimentazione complementare. È? Dopo la mia prima gravidanza il10 mesi dopo il parto. Stavolta mi sembra siatroppo presto. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.

Advertising

NicolaPorro : È normale che un medico, uno che sottoscrive il giuramento di Ippocrate, esulti pubblicamente se un uomo si ammala?… - robertosaviano : Per mostrarvi Zhang Zhan, la citizen journalist cinese ora in carcere, eccovi un’immagine che la ritrae durante un’… - Giorgiolaporta : È normale che la formazione dei #MediciDiBase sia finanziata dalle #CaseFarmaceutiche? Siamo sicuri che in questa m… - RaluF : @GeMa7799 In Siberia mi risulta che sono ancora vivi anche con il molto freddo ?? Non pensate che il siero fa veni… - Silvana52809292 : RT @NicolaPorro: È normale che un medico, uno che sottoscrive il giuramento di Ippocrate, esulti pubblicamente se un uomo si ammala? ?? #Po… -

Ultime Notizie dalla rete : normale che Il Calendario in algherese 2022 dell'Omnium con le piante ... piano piano, si sta perdendo e una pubblicazione come il Calendario in Algherese, che entra in ... 'Questa pubblicazione vuole essere un esempio di 'uso normale' della nostra lingua, non solo in forma ...

Via alle vaccinazioni dei bimbi. Lombardia, prenotazioni boom Per loro sarà somministrato il vaccino Pfizer in misura pari a un terzo della dose normale che viene data agli adulti, con precedenza ai più fragili e a rischio di contrarre la malattia grave. Si ...

Il presidente del Lille su Sanches: "Normale che interessi a top club come il Milan. Vedremo" TUTTO mercato WEB Sciopero generale giovedì proclamato da Cgil e Uil Aprica informa che a causa dello sciopero generale odierno, potranno verificarsi dservizi nel normale svolgimento delle attività di raccolta rifiuti ed igiene del suolo. L’azienda garantce però le seg ...

Eaton, Equans, La Poste: il fotovoltaico per una flotta EV Eaton insieme a Equans e La Poste presentano i risultati di uno studio che dimostra come l’energia solare possa svolgere un ruolo importante nell'alimentazione dei veicoli elettrici, anche nelle aree ...

... piano piano, si sta perdendo e una pubblicazione come il Calendario in Algherese,entra in ... 'Questa pubblicazione vuole essere un esempio di 'uso' della nostra lingua, non solo in forma ...Per loro sarà somministrato il vaccino Pfizer in misura pari a un terzo della doseviene data agli adulti, con precedenza ai più fragili e a rischio di contrarre la malattia grave. Si ...Aprica informa che a causa dello sciopero generale odierno, potranno verificarsi dservizi nel normale svolgimento delle attività di raccolta rifiuti ed igiene del suolo. L’azienda garantce però le seg ...Eaton insieme a Equans e La Poste presentano i risultati di uno studio che dimostra come l’energia solare possa svolgere un ruolo importante nell'alimentazione dei veicoli elettrici, anche nelle aree ...