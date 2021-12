Denise Pipitone, spunta la telefonata di una condannata per omicidio: svolta inattesa (Di lunedì 13 dicembre 2021) Una vicenda che ha provocato turbamento in sviariati italiani, in particolare perché, nonostante molti sforzi, ci sono ancora troppi interrogativi. Il fatto di cronaca di Denise Pipitone, la bambina scomparsa… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 13 dicembre 2021) Una vicenda che ha provocato turbamento in sviariati italiani, in particolare perché, nonostante molti sforzi, ci sono ancora troppi interrogativi. Il fatto di cronaca di, la bambina scomparsa… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

SalvoPatty : @Pantocrax @minGiustizia @Quirinale @ANMagistrati @Viminale Chiediamo a voce alta, verità per il caso Denise Pipito… - giusnico19511 : Come mai non si parla piu' di DENISE PIPITONE? - ilgiornale : Veronica Panarello, riconosciuta colpevole per l'omicidio del figlio Lorys Stival, affermò di aver visto Denise Pip… - ZonNapoli : #Attualità #DenisePipitone Veronica Panarello, accusata di aver ucciso il figlio #Loris, telefonò Piera Maggio. Ecc… - ZonNapoli : #Attualità #DenisePipitone La testimonianza che potrebbe cambiare le carte in tavola -