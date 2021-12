Da Milano all’Eur con documenti e Green Pass falsi | denunciato 17enne

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 13 dicembre 2021) E’ entrato in vigore da una settimana e i controlli sul Super(ma anche su quello ‘base’) non cessano. D’altra parte, sono state 6.060 le persone controllate dai Carabinieri di Roma e Provincia nel fine settimana appena trascorso, il primo all’insegna del cosiddetto “Super” entrato in vigore il 6 dicembre e che fino al 15 gennaio 2022 è obbligatorio per accedere a cinema, teatri, stadi, ristoranti al chiuso. Controllati anche i“base”, necessari per salire a bordo dei mezzi di trasporto locale, regionale e interregionale. Il bilancio delle ultime attività svolte dai Carabinieri del Comando Provinciale di Roma è di 20 persone sanzionate per il mancato possesso della certificazione verde, mentre altre 24 sono state le persone sorprese sprovviste di ...