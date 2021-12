Cops 2 - Una banda di poliziotti Ep. 2 su Sky Cinema e streaming NOW

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Un caso di omicidio ad Apulia torna a mettere alla prova ladipiù sgangherata d’Italia. Lunedì 13 dicembre alle 21.15 SkyUno, insu NOW e disponibile on demand, arriva “La mano del morto”, il secondo episodio di2 - UNA...

Advertising

statodelsud : Cops 2 – Una banda di poliziotti, La mano del morto: le foto della seconda puntata - Pino__Merola : Cops 2 – Una banda di poliziotti, La mano del morto: le foto della seconda puntata - SkyTG24 : Cops 2 - Una banda di poliziotti, La mano del morto: le foto della seconda puntata - digitalsat_it : #Cops2 - Una banda di poliziotti Ep. 2 su #SkyCinema e streaming @NOWTV_It - digitalsat_it : Lunedi #13Dicembre 2021 @SkyItalia e #PremiumCinema, #Cops2 - #UnaBandaDiPoliziotti -

Ultime Notizie dalla rete : Cops Una

Con la seconda puntata, andata in onda lunedì 13 dicembre su Sky Cinema Uno e disponibile in streaming su NOW e On Demand, si concludono le nuove avventure dei poliziotti del commissariato di Apulia(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)2 -banda di poliziotti Ep. 2 La mano del morto - Claudio Bisio e un grande cast tornano nella commedia Sky Original di Luca Miniero. I...Un caso di omicidio ad Apulia torna a mettere alla prova la banda di poliziotti più sgangherata d’Italia. Lunedì 13 dicembre ...di DAMIANO PANATTONI - Dopo il successo della prima stagione, riecco la banda di poliziotti di Cops 2, tornati con una nuova avventura che mischia la risata all’indagine. Diretta da Luca Miniero, e sc ...