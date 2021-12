Continua il crollo del M5s | il sondaggio che fa tremare Conte

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Stato di emergenza o no, il M5sa crollare. Anche ilandato in onda durante il Tg di La7 parla chiaro. Per il partito di Giuseppesono davvero dolori. In una sola settimana i grillini hanno perso quasi un punto percentuale. Il dato fa ancora più effetto se si pensa che ...

Solo 800 mila italiani si recheranno all'estero per le vacanze di Natale con un crollo del 58% ... Questo fenomeno è favorito anche -Coldiretti - dalla diffusione capillare dei 5mila piccoli ...
I vigili del fuoco hanno ritrovato 4 corpi senza vita dei 6 dispersi nell'esplosione a Ravanusa (Agrigento). I cadaveri erano sotto le macerie della palazzina ...