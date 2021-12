Cingolani agli studenti: «Il nucleare è il futuro. Le nuove centrali saranno la soluzione a tutti i problemi» (Di lunedì 13 dicembre 2021) «È certo che il nucleare ci sarà nella tassonomia europea della finanza sostenibile, lo hanno già anticipato; è una fonte che non produce Co2». Il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, torna a intervenire nel dibattito sul nucleare, e lo fa nel corso di un incontro sul web con gli studenti delle superiori. Una settimana fa, l’Unione europea ha inserito nucleare e gas tra le fonti di energia utili alla transizione verde. «Noi abbiamo votato dei referendum che hanno escluso il nucleare. Era il nucleare di prima generazione, non quello di cui si parla adesso. In futuro, quando avremo tutti i dati sui costi per megawatt, sulla produzione di scorie radioattive, su quanto sono sicure (le centrali di ... Leggi su open.online (Di lunedì 13 dicembre 2021) «È certo che ilci sarà nella tassonomia europea della finanza sostenibile, lo hanno già anticipato; è una fonte che non produce Co2». Il ministro della Transizione ecologica, Roberto, torna a intervenire nel dibattito sul, e lo fa nel corso di un incontro sul web con glidelle superiori. Una settimana fa, l’Unione europea ha inseritoe gas tra le fonti di energia utili alla transizione verde. «Noi abbiamo votato dei referendum che hanno escluso il. Era ildi prima generazione, non quello di cui si parla adesso. In, quando avremoi dati sui costi per megawatt, sulla produzione di scorie radioattive, su quanto sono sicure (ledi ...

