Champions, non è finita qui: un club pronto a fare ricorso per i sorteggi! (Di lunedì 13 dicembre 2021) Sorteggio Champions, il Real prepara il ricorso alla UEFA. Non è finita la bufera scaturita dal sorteggio degli ottavi di Champions League che ha portato ad un ri-pescaggio. Caos intorno all'urna di Nyon Quello andato in scena oggi a Nyon sarà un sorteggio che porterà dietro di sé molti strascichi. Dopo la polemica scatenata dall'Atletico Madrid che ha portato al ri-sorteggio , non è da meno l'altra sponda della capitale spagnola. Il Real era stato accostato nei sorteggi al Benfica, accoppiamento non concretizzato data la mancanza di validità degli accoppiamenti a causa di problemi tecnici. Non hanno perso tempo i Blancos che sono pronti a effettuare un ricorso a discapito della Uefa. La tesi che sostengono i Blancos è che il sorteggio di Real Madrid-Benfica fosse avvenuto prima ...

FBiasin : NUOVO SORTEGGIO OTTAVI DI #CHAMPIONS ALLE 15. Con la signorina Silvani queste cose non capitavano. - AlfredoPedulla : Non siamo su Scherzi a parte: il sorteggio Champions verrà rifatto interamente alle 15. Nessun precedente, roba da non credere - CB_Ignoranza : Osasuna 2-2 Barcellona. Ottavo posto, -15 dal primo e -8 potenziale dalla zona Champions. Qualcuno ha già detto ch… - gancillo1 : #ChampionsLeague #Sorteggio Accoppiamenti #Champions, non è stata una buona idea organizzare il sorteggione in sal… - cn1926it : Sorteggi #ChampionsLeague, il #RealMadrid non ci sta: pronto ricorso contro l’#Uefa -