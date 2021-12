Champions League, sorteggio ottavi: Inter-Ajax e Sporting-Juve (Di lunedì 13 dicembre 2021) Ajax-Inter e Sporting Lisbona-Juventus. E’ l’esito del sorteggio per gli ottavi di finale di Champions League effettuato oggi. Le gare di andata degli ottavi si giocheranno il 15-16 febbraio e il 22-23 febbraio. I match di ritorno sono in programma l’8-9 marzo e il 15-16 marzo. Il tabellone completo: Benfica-Real Madrid; Inter-Ajax; Villarreal-Manchester City; Sporting Lisbona-Juventus; Atletico Madrid-Bayern Monaco; Chelsea-Lille; Salisburgo-Liverpool; Paris Saint-Germain-Manchester United. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 13 dicembre 2021)Lisbona-ntus. E’ l’esito delper glidi finale dieffettuato oggi. Le gare di andata deglisi giocheranno il 15-16 febbraio e il 22-23 febbraio. I match di ritorno sono in programma l’8-9 marzo e il 15-16 marzo. Il tabellone completo: Benfica-Real Madrid;; Villarreal-Manchester City;Lisbona-ntus; Atletico Madrid-Bayern Monaco; Chelsea-Lille; Salisburgo-Liverpool; Paris Saint-Germain-Manchester United. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

