Champions | gli abbinamenti per gli ottavi di finale dopo la ripetizione del sorteggio

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Villareal e Liverpool per Juventus e Inter. Christillin (Uefa): "C'è stato un gran casino, c'è stato il famoso 'cigno nero'"

Advertising

Eurosport_IT : 'A seguito di un problema tecnico con il software di un fornitore di servizi esterno che indica quali squadre posso… - SkySport : ?? CHAMPIONS LEAGUE ?? Gli ottavi di finale: ? REAL MADRID – BENFICA VILLARREAL – MAN CITY ATLETICO – BAYERN MONACO S… - FBiasin : L’#Inter è passata da una possibilità di passare gli ottavi del 50% (#Ajax) a una del 20% (#Liverpool). A questo p… - StefaniaStefyss : RT @Giannicalabria7: @StefaniaStefyss @romeoagresti @GoalItalia Non possiamo continuare con questi giocatori sempre infortunati... Gli Effe… - laziopress : Champions League, nuovi sorteggi: gli avversari di Inter e Juventus -

Ultime Notizie dalla rete : Champions gli

Il nuovo sorteggio diLeague , effettuato dopo l'errore dell'Uefa e del software, non ha sorriso all'Inter di ... Ecco tuttiaccoppiamenti degli ottavi di finale: Salisburgo - Bayern Monaco,......dopo che l'Atletico Madrid aveva presentato ricorso sul sorteggio degli ottavi di. Si era ... a causa del quale il segretario generale Marchetti eorganizzatori si erano dimenticati di ...NYON (SVIZZERA) - Juventus-Villarreal e Inter-Liverpool. E' questo l'esito del nuovo sorteggio effettuato a Nyon e valido per gli ottavi di finale della Champions League. Gli accoppiamenti sono stati ...Si spera sia la volta buona...Dopo quanto accaduto in maniera clamorosa circa due ore fa, la procedura del sorteggio degli ottavi di Champions League 2021-2022 di calcio è stata riavviata. Il problema ...