Castellammare | crolla il muro di un palazzo | automobile tra le macerie

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Adi Stabia, in provincia di Napoli, èto ildi un: travolta undurante il crollo. I Vigili del fuoco a lavoro (foto Ministero dell’Interno)Nella serata di ieri, 12 dicembre, un edificio èto in via Santa Caterina, nel centro antico didi Stabia in provincia di Napoli. A precedere il crollo ci ha pensato un boato, avvertito da tutti i residenti in zona. Inoltre il cedimento ha interessato uno dei muri esterni e ha travolto un’che si trovava parcheggiata a ridosso delesterno dell’edificio. Fortunatamente il veicolo era vuoto e non c’era nessuno nei paraggi. A causare il crollo ci avrebbero pensato il maltempo degli ultimi giorni. Infatti ...

corrmezzogiorno : #Napoli Castellammare di Stabia, crolla muro di un edificio e travolge automobile - oknosureddit : Maltempo, in Sicilia crolla un ponte tra Alcamo e Castellammare: nessun ferito - StabiaChannel : #Cronaca #Castellammare - Crolla parte di una palazzina nel centro antico, residenti sul piede di guerra

Un forte boato accompagnato dal crollo: a cedere è stato un muro esterno di un edificio abbandonato in una traversa di via Santa Caterina, nel centro storico didi Stabia. Il crollo, nel pomeriggio di domenica 12 dicembre, ha investito un'automobile che era parcheggiata vicino al palazzo. Nessun ferito. Il cedimento potrebbe essere stato causato ...Condividi l'articolo su: ARTICOLO PUBBLICATO IL 12 Dicembre 2021 Le forti piogge hanno causato il crollo del ponte San Bartolomeo, sulla statale che collega i comuni didel Golfo e Alcamo, in provincia di Trapani. Fortunatamente non ci sono feriti, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area. sat/red (fonte video: Vigili del Fuoco) redazione ...Un forte boato accompagnato dal crollo: a cedere è stato un muro esterno di un edificio abbandonato in una traversa di via Santa Caterina, nel centro storico di Castellammare di Stabia. Il crollo, nel ...Crollo nel centro storico di Castellammare di Stabia (Napoli) dopo il maltempo: il muro esterno di un edificio abbandonato ha ceduto e ha travolto un’automobile ...