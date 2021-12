Bianca Berlinguer si sposa con Luigi Manconi

Advertising

Frances18895751 : RT @Alberto59032372: evitare programmi cion giornalisti tipo: Garimberti, Massimo Franco, Giordano, Cerasa, Del Debbio,De Bortoli, Porro, G… - Massimo22185550 : RT @Alberto59032372: evitare programmi cion giornalisti tipo: Garimberti, Massimo Franco, Giordano, Cerasa, Del Debbio,De Bortoli, Porro, G… - carlamartamari : RT @Corriere: Bianca Berlinguer sposa a 62 anni il compagno Luigi Manconi - PartigianaEx5S : RT @Cassio39592131: Evitare programmi con giornalisti tipo: Garimberti, Massimo Franco, Giordano, Cerasa, Del Debbio,De Bortoli, Porro, Gai… - PartigianaEx5S : RT @Alberto59032372: evitare programmi cion giornalisti tipo: Garimberti, Massimo Franco, Giordano, Cerasa, Del Debbio,De Bortoli, Porro, G… -

Ultime Notizie dalla rete : Bianca Berlinguer

e Luigi Manconi presto sposi . Secondo quanto rivelato dal settimanale Di Più, la conduttrice di Cartabianca e il politico sono pronti a pronunciare il fatidico sì: affisse al comune ...Compagni da una vita e tra poco anche marito e moglie :e Luigi Manconi convoleranno a nozze. La fotografia delle pubblicazioni sembra non lasciare spazio ad equivoci. E' la rivista Di Più, nel numero in edicola questa settimana, a ...Bianca Berlinguer convola a nozze con il compagno di una vita Luigi Manconi. La coppia, che ha sempre mantenuto uno stretto riserbo, forse avrebbe preferito tenere riservata anche questa notizia, ma i ...Bianca Berlinguer e Luigi Manconi, 73 anni, stanno insieme dagli anni '90 e hanno una figlia, la 23enne Giulia. APPROFONDIMENTI TELEVISIONE No Vax in tv, Bianca Berlinguer: «Noi a favore dei vaccini, ...