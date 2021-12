Basket: Nba. Super Durant trascina Brooklyn, tripla doppia di James (Di lunedì 13 dicembre 2021) I Nets battono Detroit, LeBron artefice del successo dei Lakers su Orlando ROMA - Grande prestazione di Kevin Durant nella notte italiana della regular - season dell'Nba. Con un bottino personale di ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 13 dicembre 2021) I Nets battono Detroit, LeBron artefice del successo dei Lakers su Orlando ROMA - Grande prestazione di Kevinnella notte italiana della regular - season dell'Nba. Con un bottino personale di ...

Ultime Notizie dalla rete : Basket Nba Basket: Nba. Super Durant trascina Brooklyn, tripla doppia di James I Nets battono Detroit, LeBron artefice del successo dei Lakers su Orlando ROMA - Grande prestazione di Kevin Durant nella notte italiana della regular - season dell'Nba. Con un bottino personale di 51 punti, l'ala americana trascina Brooklyn Nets al successo per 116 - 104 sul parquet dei Detroit Pistons. Tripla doppia di LeBron James nel successo dei Los Angeles ...

NBA - Nonostante il ritorno di Lillard, Minnesota fa cadere i Trailblazers Tra due squadre in crisi di risultati, quella messa peggio ieri sera è sembrata Portland, che pure in casa ha presentato il rientro di Damian Lillard. Minnesota veniva da otto ...

