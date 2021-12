Baronissi | confronto con Asl per risolvere criticità centro vaccinale

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiA seguito della segnalazione del sindaco diGianfranco Valiante al Prefetto di Salerno Francesco Russo in merito alleorganizzative deldi via Ferreria, dove da giorni si registrano lunghe code e disagi per l’utenza, spesso costretta ad attese inutili per il vaccino,si è tenuto questa mattina un incontro, a Palazzo di Città, tra il sindaco, il direttore del Distretto sanitario 67 Rocco Basile e i tecnici dell’ASL, per individuare soluzioni circa i gravi disagi segnalati. Il sindaco diha per parte sua dato disponibilità di locali (centri sociali) per la eventuale creazione di nuovi ulteriori hub vaccinali; il direttore del Distretto e i rappresentanti dell‘ASL presenti hanno convenuto però con il sindaco che l’origine delle ...