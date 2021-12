Ascolti tv 12 dicembre 2021 | scopri i programmi più visti in prime time

Advertising

zazoomblog : Ascolti TV 12 dicembre 2021 ecco il programma che ieri sera ha fatto più ascolti - #Ascolti #dicembre #programma… - infoitcultura : Ascolti TV 12 dicembre 2021, ecco il programma che ieri sera ha fatto più ascolti - CorriereCitta : Ascolti tv domenica 12 dicembre 2021: Che Tempo Che Fa, All Together Now, Hercules, dati Auditel e share - zazoomblog : Ascolti tv ieri pomeriggio domenica 12 dicembre dati auditel e share: chi ha vinto? - #Ascolti #pomeriggio… - zazoomblog : Ascolti tv ieri domenica 12 dicembre dati auditel e share: chi ha vinto? - #Ascolti #domenica #dicembre #auditel -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti dicembre

Tv sabato 122021: dati didi ieri in prima serata Ieri sera, domenica 122021 , tanti programmi e film in prima serata sui canali Rai e Mediaset. Dalle ore 10:00 i ......puntata' Lunedì 13andrà in onda l'ultima puntata di Blanca , serie di Rai1 con protagonista Maria Chiara Giannetta affiancata da Giuseppe Zeno che ha ottenuto un ottimo successo di. ...Nessun parente di Alex Belli gli risponde al telefono. L'attore riesce a parlare con un sedicente idraulico che gli dice di restare e sui social esplode l'ironia ...Chi ha vinto la gara degli ascolti TV ieri sera domenica 12 dicembre? In prima serata a contendersi la corona di programma più visto la semifinale di All Together Now e Una serata per Telethon Serata ...