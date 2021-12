Usa | almeno 83 morti per i tornado in sei Stati | interi paesi rasi al suolo Decine di operai Amazon intrappolati in un magazzino – Il video

Leggi su open.online

(Di domenica 12 dicembre 2021) È cresciuto ad83accertati il bilancio delle vittime dopo il passaggio delche ieri ha colpito seiamericani. Una cifra destinata a salire e che si stima possa ampiamente superare le 100 vittime, considerando che sono ancorale persone ancora disperse, il cui numero non è ancora stato definito con certezza. Diversi centri abitati sonoletteralmenteal, come la cittadina di Mayfield, nel Kentucky. «Non sappiamo ancora quante vite umane siano andate perdute – ha detto il presidente americano Joe Biden – né l’ampiezza dei danni». Incerto anche il numero di persone rimaste intrappolate tra le macerie deldi Edwardsville nell’Illinois, dove per il momento ...