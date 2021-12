Trasporti pubblici senza conducente? Dal 2022 sarà possibile. (Di domenica 12 dicembre 2021) La società francese EasyMile detiene una quota significativa nel business riguardante i veicoli che si guidano senza conducente. Questa startup ha, infatti, sviluppato e testato la sua navetta a guida autonoma in varie località di tutto il mondo. EasyMile, azienda francese con veicoli senza conducente – curiosauro.itL’azienda L’azienda francese EasyMile è diventata il primo fornitore di soluzioni senza conducente in Europa, autorizzato a operare al livello 4 ( cioè senza alcun assistente umano a bordo) nel traffico misto su strada pubblica. Il Ministero dei Trasporti francese con quello della Transizione Ecologica hanno approvato la sua sperimentazione a Tolosa. L’offerta completamente senza conducente di EasyMile ha ... Leggi su curiosauro (Di domenica 12 dicembre 2021) La società francese EasyMile detiene una quota significativa nel business riguardante i veicoli che si guidano. Questa startup ha, infatti, sviluppato e testato la sua navetta a guida autonoma in varie località di tutto il mondo. EasyMile, azienda francese con veicoli– curiosauro.itL’azienda L’azienda francese EasyMile è diventata il primo fornitore di soluzioniin Europa, autorizzato a operare al livello 4 ( cioèalcun assistente umano a bordo) nel traffico misto su strada pubblica. Il Ministero deifrancese con quello della Transizione Ecologica hanno approvato la sua sperimentazione a Tolosa. L’offerta completamentedi EasyMile ha ...

