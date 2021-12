Traffico Roma del 12-12-2021 ore 18:30 (Di domenica 12 dicembre 2021) Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione sulla carreggiata interna del raccordo anulare code a tratti tra la Tiburtina e la Prenestina in esterna si rallenta tra la pila diramazione Roma sud con difficoltà di immissione sul raccordo per chi proviene dalla stessa diramazione sulla tangenziale per un incidente avvenuto all’altezza di via dei Campi Sportivi si sono formate code tra via Colli della Farnesina e la Salaria verso San Giovanni per le stesse ragioni file anche verso lo stadio Olimpico tra la Nomentana e via dei Campi Sportivi sul tratto Urbano della A24 coda per un incidente tra via dei fiorentini e Portonaccio verso la tangenziale Traffico incolonnato sulla Salaria all’altezza dell’ aeroporto dell’Urbe verso la tangenziale Traffico intenso sul lungotevere tra il ponte Garibaldi il ponte Regina ... Leggi su romadailynews (Di domenica 12 dicembre 2021) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione sulla carreggiata interna del raccordo anulare code a tratti tra la Tiburtina e la Prenestina in esterna si rallenta tra la pila diramazionesud con difficoltà di immissione sul raccordo per chi proviene dalla stessa diramazione sulla tangenziale per un incidente avvenuto all’altezza di via dei Campi Sportivi si sono formate code tra via Colli della Farnesina e la Salaria verso San Giovanni per le stesse ragioni file anche verso lo stadio Olimpico tra la Nomentana e via dei Campi Sportivi sul tratto Urbano della A24 coda per un incidente tra via dei fiorentini e Portonaccio verso la tangenzialeincolonnato sulla Salaria all’altezza dell’ aeroporto dell’Urbe verso la tangenzialeintenso sul lungotevere tra il ponte Garibaldi il ponte Regina ...

