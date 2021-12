Telegram, nuovi attacchi No vax a Draghi: «Ogni sera troviamoci a casa sua. Avanti senza tregua». La polizia postale indaga (Di domenica 12 dicembre 2021) La prima ondata di blocchi è cominciata nella notte tra il 27 e il 28 settembre. Qui Telegram ha deciso di chiudere i gruppi più frequentati dai No Green pass in Italia: “Basta Dittatura” e “Basta Dittatura chat”. Il primo da solo arrivava a 43 mila iscritti con una attività furente di post, circa 30 al giorno. Il 15 novembre i provvedimenti sono arrivati anche dalla giustizia italiana: 17 uomini e donne legati a queste chat sono stati perquisiti nelle loro abitazioni dopo le indagini portate Avanti da un pull di magistrati specializzati in terrorismo. Nonostante tutto questo però è rimasto ancora indenne un altro canale Telegram: “Basta Dittatura Proteste”, ora diventato il nuovo “Basta Dittatura Ufficiale”. Attualmente questo forum ha oltre 7 mila iscritti. Qui continuano gli appelli per commettere atti di vandalismo contro le case ... Leggi su open.online (Di domenica 12 dicembre 2021) La prima ondata di blocchi è cominciata nella notte tra il 27 e il 28 settembre. Quiha deciso di chiudere i gruppi più frequentati dai No Green pass in Italia: “Basta Dittatura” e “Basta Dittatura chat”. Il primo da solo arrivava a 43 mila iscritti con una attività furente di post, circa 30 al giorno. Il 15 novembre i provvedimenti sono arrivati anche dalla giustizia italiana: 17 uomini e donne legati a queste chat sono stati perquisiti nelle loro abitazioni dopo le indagini portateda un pull di magistrati specializzati in terrorismo. Nonostante tutto questo però è rimasto ancora indenne un altro canale: “Basta Dittatura Proteste”, ora diventato il nuovo “Basta Dittatura Ufficiale”. Attualmente questo forum ha oltre 7 mila iscritti. Qui continuano gli appelli per commettere atti di vandalismo contro le case ...

