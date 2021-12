Siena-Pontedera oggi in tv | canale | orario e diretta streaming Serie C 2021 2022

Leggi su sportface

(Di domenica 12 dicembre 2021)sarà visibilein tv: ecco il, l’e le informazioni sulladel match valido per la diciottesima giornata di. Al Franchi l’ottava ospita l’undicesima in questo atteso derby toscano, solo due punti a separare le due squadre. Chi vincerà? Fischio d’inizio alle ore 17.30 di domenica 12 dicembre.tv non disponibile,su Eleven Sports. SportFace.