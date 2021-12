Rinnovo D’Ambrosio, l’Inter non ha fretta di trattare con il difensore (Di domenica 12 dicembre 2021) Rinnovo D’Ambrosio, questo torna ad essere un tema caldo in casa Inter. I nerazzurri, però, non hanno alcuna fretta D’Ambrosio e l’Inter torneranno a fare delle valutazioni sul futuro. Anche perché quello che una volta era il suo ruolo, l’esterno, per esigenze anagrafiche si è trasformato in centrale, mentre l’Inter si sta muovendo sul mercato per rinforzare le fasce. Ma, come riporta calciomercato.com, già la scorsa estate D’Ambrosio sembrava dover approdare a nuove destinazioni ma poi alla fine è rimasto in nerazzurro. La strategia per la prossima stagione appare la medesima e anche l’Inter, al momento, non sembra aver fretta di trattare. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 12 dicembre 2021), questo torna ad essere un tema caldo in casa Inter. I nerazzurri, però, non hanno alcunatorneranno a fare delle valutazioni sul futuro. Anche perché quello che una volta era il suo ruolo, l’esterno, per esigenze anagrafiche si è trasformato in centrale, mentresi sta muovendo sul mercato per rinforzare le fasce. Ma, come riporta calciomercato.com, già la scorsa estatesembrava dover approdare a nuove destinazioni ma poi alla fine è rimasto in nerazzurro. La strategia per la prossima stagione appare la medesima e anche, al momento, non sembra averdi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : #Inter, nessuna fretta per il rinnovo di D'Ambrosio ?? - Mattia_Barza : RT @marifcinter: @_enz29 @Yuro_23 @pap1pap Per D’Ambrosio non so di clausole del genere. So che c’è una nota che lo riguarda nel bilancio c… - marifcinter : @_enz29 @Yuro_23 @pap1pap Per D’Ambrosio non so di clausole del genere. So che c’è una nota che lo riguarda nel bil… - Yuro_23 : @marifcinter @pap1pap ufficialmente dice cosi: -

Ultime Notizie dalla rete : Rinnovo D’Ambrosio Rinnovo D'Ambrosio, l'Inter non ha fretta di trattare con il difensore Calcio News 24