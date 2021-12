Osasuna vs Barcellona: pronostico e possibili formazioni (Di domenica 12 dicembre 2021) Il Barcellona cercherà di riprendersi dalle sconfitte successive quando continuerà la sua campagna nella Liga in trasferta contro l’Osasuna oggi, domenica 12 dicembre. La squadra di Xavi è attualmente settima nella massima serie spagnola, a 16 punti dalla capolista Real Madrid, anche se con una partita in meno, mentre l’Osasuna è decimo nella divisione, collezionando 21 punti nelle prime 16 partite. Il calcio di inizio di Osasuna vs Barcellona è previsto alle 16:15 Prepartita Osasuna vs Barcellona: a che punto sono le due squadre? Osasuna L’Osasuna ha vinto cinque, pareggiato sei e perso cinque delle 16 partite della Liga in questa stagione per raccogliere 21 punti, che li ha lasciati in decima posizione in classifica, a soli ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 12 dicembre 2021) Ilcercherà di riprendersi dalle sconfitte successive quando continuerà la sua campagna nella Liga in trasferta contro l’oggi, domenica 12 dicembre. La squadra di Xavi è attualmente settima nella massima serie spagnola, a 16 punti dalla capolista Real Madrid, anche se con una partita in meno, mentre l’è decimo nella divisione, collezionando 21 punti nelle prime 16 partite. Il calcio di inizio divsè previsto alle 16:15 Prepartitavs: a che punto sono le due squadre?L’ha vinto cinque, pareggiato sei e perso cinque delle 16 partite della Liga in questa stagione per raccogliere 21 punti, che li ha lasciati in decima posizione in classifica, a soli ...

Advertising

ilveggente_it : ?? #LIGA #Osasuna Vs #Barcellona è una gara valida per la diciassettesima giornata della Liga che si giocherà doman… - sportli26181512 : #Barcellona, #Xavi sprona la squadra: 'Dobbiamo ritrovare entusiasmo': Nella conferenza stampa prima della partita… - sportface2016 : #Liga #Barcellona Le parole di #Xavi alla vigilia del match con l'#Osasuna - CalcioPillole : Conferenza stampa a dir poco delicata per #Xavi, incentrata più sull'eliminazione del #Barcelona in #Champions che… - larocri76 : RT @notiziasportiva: Il #Barcellona in crisi è alle prese con l'Osasuna. #LaLiga -