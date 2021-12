No vax ricoverato lancia un appello col casco d'ossigeno: "Vaccinatevi, è un inferno" (Di domenica 12 dicembre 2021) Voce flebile, fame di ossigeno, e un appello a vaccinarsi, l’ennesimo che arriva da un no vax ricoverato in ospedale con Covid-19. L’invito a “non fare come lui” arriva da un cinquantenne ricoverato in ospedale a Piacenza: su Facebook ha pubblicato nei giorni scorsi un video-appello parlando, debolmente, da sotto al casco per l’ossigeno. Il filmato - segnalato dal quotidiano piacentino Libertà - è stato condiviso sul social anche dal primario della Terapia intensiva respiratoria (Utir), dottor Cosimo Franco, con un “meglio tardi che mai”.“Ho pochissima forza”, dice il 50enne nel video, “Non pensavo di arrivare qui. Non ho il vaccino. Molti dei presenti qui non ce l’hanno. Ci ha da poco lasciato una ragazza di 41 anni, morta di Covid”. E ancora: “Ho sbagliato, ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 12 dicembre 2021) Voce flebile, fame di, e una vaccinarsi, l’ennesimo che arriva da un no vaxin ospedale con Covid-19. L’invito a “non fare come lui” arriva da un cinquantennein ospedale a Piacenza: su Facebook ha pubblicato nei giorni scorsi un video-parlando, debolmente, da sotto alper l’. Il filmato - segnalato dal quotidiano piacentino Libertà - è stato condiviso sul social anche dal primario della Terapia intensiva respiratoria (Utir), dottor Cosimo Franco, con un “meglio tardi che mai”.“Ho pochissima forza”, dice il 50enne nel video, “Non pensavo di arrivare qui. Non ho il vaccino. Molti dei presenti qui non ce l’hanno. Ci ha da poco lasciato una ragazza di 41 anni, morta di Covid”. E ancora: “Ho sbagliato, ...

