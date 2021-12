Max Verstappen trionfa a Abu Dhabi e vince il mondiale di Formula 1

Leggi su agi

(Di domenica 12 dicembre 2021) AGI - Maxha vinto ilpiloti di1. Il 24enne pilota olandese con la sua Red Bull si è imposto nel Gran Premio di Abusuperando Lewis Hamiton proprio all'ultimo giro dopo che era entrata in pista la safety car. Per il 24enne pilota nato a Hasselt, in Belgio, è il primo titoloottenuto con la decima vittoria in stagione. Terza la Ferrari di Carlos Sainz.si è commosso alla radio mentre il team principal della Red Bull Christian Horner alla radio gli diceva: "Siamo orgogliosi di te, te lo sei meritato ragazzo!".