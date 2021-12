Lo stemma “minimalista” spagnolo

(Di domenica 12 dicembre 2021) GLIEROIDELCALCIO.COM (Marco Cianfanelli) – Tra le Federazioni che recentemente hanno ammodernato il proprio, la Spagna emerge per l’essenza e il minimalismo presente sul suo nuovo simbolo. Un cerchio che raccoglie l’acronimo RFEF a significare la Reale federazione spagnola del calcio. Utilizzato sia dalle rappresentative giovanili, questo odierno si riferisce alla categoria degli Under 19, che dalla nazionale maggiore, tale gagliardetto differisce dalla simbologia presente sulla maglia dei giocatori poiché su quest’ultima è riportato il vecchiodella federazione iberica, per intenderci il simbolo con cui la Spagna ha conquistato qualche anno fa un campionato del mondo e due campionati europei. Indubbiamente un simbolo caratterizzato dall’essenziale ma un pallido ricordo dei gagliardetti spagnoli di qualche anno fa, da considerare dei ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : stemma minimalista

L'Ultimo Uomo

... il suo portamento nobile, entrambi ereditati dalla mamma che poteva vantare unoaraldico ... olio su tela , linee decise e astratte, arte africanaesposta in via Margutta a Roma. L'...Design Un aspettoe interessante. L'impostazione appare semplice osservando il telaio, ... quindi unoBMW integrato sulla sella in silicone bianco e in prossimità del manubrio. La ...