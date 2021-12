Inter da sogno | poker e sorpasso | Inzaghi ‘avverte’ Milan e Napoli

Leggi su serieanews

(Di domenica 12 dicembre 2021) Un match questa domenica sera in cui l’ha dato spettacolo: ben quattro i gol segnati dai nerazzurri, il Cagliari si arrende al ko. Match dominato, in questa fredda domenica sera a San Siro, da un’straripante che non ha permesso al Cagliari di mettere in difficoltà la propria prestazione. Dopo la frenata delQuesto articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.