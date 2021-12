Incidente a 240 km h con una Porsche in un circuito vicino Cremona | muore imprenditore 61enne

(Di domenica 12 dicembre 2021) Era alla guida di unaGt3 Rs e stava effettuando alcune prove libere in pista nel‘Angelo Bergamonti’ di San Martino del Lago, in provincia di. Le immagini riprese dalle telecamere mostrano l’auto che percorre il rettilineo e termina la corsa, senza alcuna frenata, contro il guard-rail di protezione. Fabrizio Antonuzzi,residente a Manerba del Garda (Brescia), è morto nello schianto.titolare di un’azienda che progetta negozi, la Negozi srl di Nuvolento, era un pilota esperto. Lascia moglie, quattro figlio e un fratello. L’si è verificato intorno alle 15.30, mentre ilbresciano stava effettuando alcune prove libere in pista. Cause e dinamica dell’accaduto sono al vaglio, ma in base al video disponibile ...

...per capire come è morto l'imprenditore Fabrizio Antonuzzi Un terribile schianto in pista akm/h ...Rainerio e Gussola che dovranno ricostruire dinamiche e cause di innesco del tremendo. L'...... 60enne imprenditore bresciano residente a Manerba del Garda, avvenuto a causa di un...GT Club di Manerba) stava effettuando alcuni giri di prove libere e la sua auto viaggiava a circa...Fabrizio Antonuzzi si è schiantato a 240 chilometri orari sul Cremona Circuit "Angelo Bergamonti" di San Martino del Lago. Aveva 61 anni ...Rilievi dei Carabinieri e testimoni ascoltati per dare un perché allo schianto in pista a 240 km/h in cui è morto il noto imprenditore Fabrizio Antonuzzi ...