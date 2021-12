Ha un incidente stradale, esce dall’auto e finisce in un pozzo pieno d’acqua: morto 20enne (Di domenica 12 dicembre 2021) Terribie quanto accaduto sull’Appennino reggiano ad un giovane finito fuori strada con la sua auto: dopo l’incidente, nell’uscire dalla vettura, è caduto in un vascone con 4 metri d’acqua morendo annegato Una doppia tragedia dall’epilogo drammatico quella riguardante un ragazzo di 20 anni che ha perso la vita sull’Appennino reggiano. È accaduto nel comune di L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di domenica 12 dicembre 2021) Terribie quanto accaduto sull’Appennino reggiano ad un giovane finito fuori strada con la sua auto: dopo l’, nell’uscire dalla vettura, è caduto in un vascone con 4 metrimorendo annegato Una doppia tragedia dall’epilogo drammatico quella riguardante un ragazzo di 20 anni che ha perso la vita sull’Appennino reggiano. È accaduto nel comune di L'articolo NewNotizie.it.

