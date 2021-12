Gerry Scotti festeggia il suo primo anno da nonno a Verissimo: il conduttore pazzo della nipotina Virginia (Di domenica 12 dicembre 2021) Gerry Scotti ricorda a Verissimo la nascita della nipotina Virginia e festeggia nel salotto di Silvia Toffanin il suo primo anno da nonno. Il conduttore ha raccontato la sua gioia per questi 12 mesi insieme alla piccola, nata lo scorso anno in un periodo decisamente complicato per lui. Era il periodo in cui contrasse il Covid-19 in maniera seria ma, come rivelato, il pensiero per la nipotina l’ha aiutato a superare le difficoltà. Gerry Scotti e la nipotina Virginia: primo anno da nonno Il 15 dicembre è un giorno davvero speciale per ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 12 dicembre 2021)ricorda ala nascitanel salotto di Silvia Toffanin il suoda. Ilha raccontato la sua gioia per questi 12 mesi insieme alla piccola, nata lo scorsoin un periodo decisamente complicato per lui. Era il periodo in cui contrasse il Covid-19 in maniera seria ma, come rivelato, il pensiero per lal’ha aiutato a superare le difficoltà.e ladaIl 15 dicembre è un giorno davvero speciale per ...

barrycrumpp : ma gerry scotti ha gli haters? - MediasetPlay : “Sono onorato di avere amici come questi” ?? #Verissimo - vogliosolot3 : Gerry Scotti è un idolo #Verissimo - DavideRTramonta : RT @ilGerrino92: Gerry Scotti ??? #Verissimo - __deadpoets : per me harry fra qualche anno assomiglierà a gerry scotti -