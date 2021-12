Fuga di gas fa una strage a Ravanusa, le storie di Selene, Giuseppe e quel bambino che stava per nascere (Di domenica 12 dicembre 2021) A quasi 24 ore dal crollo delle quattro palazzine di Ravanusa dovuto a una Fuga di gas, i soccorritori lavorano senza sosta per cercare tra le macerie possibili superstiti. Due finora le persone ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 12 dicembre 2021) A quasi 24 ore dal crollo delle quattro palazzine didovuto a unadi gas, i soccorritori lavorano senza sosta per cercare tra le macerie possibili superstiti. Due finora le persone ...

Advertising

Radio1Rai : L'esplosione di #Ravanusa, in provincia di Agrigento. Si scava senza sosta tra le macerie delle tre palazzine esplo… - TeresaBellanova : Spaventose le immagini da #Ravanusa dove una fuga di gas ha provocato il crollo di una vasta area, con morti e feri… - rtl1025 : ??Un terzo corpo senza vita è stato estratto dalle #macerie di una delle palazzine crollate in seguito all'esplosion… - infoitinterno : Agrigento, esplosione per fuga di gas distrugge 5 palazzine: tre morti e 6 dispersi - semanthide3 : @Grace_1207 @N_i_c_o_la No, l'abusivismo edilizio consiste nel realizzare un intervento edilizio senza permesso di… -