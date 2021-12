Belgio | Fincantieri si conferma leader nel contrasto al cambiamento climatico

Leggi su ildenaro

(Di domenica 12 dicembre 2021) CDP, l’organizzazione indipendente no profit di riferimento per la rendicontazione ambientale, già Carbon Disclosure Project, ha assegnato per il secondo anno consecutivo aun rating di A- per le attività svolte nell’ultimo anno. Il Gruppo sicosì nella fascia più alta di merito (in una scala di valutazione da D, minimo, ad A, massimo), rafforzando la propriaship anche nelal. Il risultato riconosce gli sforzi diper la riduzione delle emissioni a effetto serra e la gestione del rischio. Tali obiettivi sono stati raggiunti anche grazie all’intensificazione della politica green nell’approvvigionamento di energia elettrica da fonti rinnovabili (idroelettrico, eolico, ...