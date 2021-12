Tumore seno, test genomico evita chemioterapie superflue (Di sabato 11 dicembre 2021) Il test molecolare a 21 geni può consentire di evitare chemioterapie superflue in donne in postmenopausa con Tumore della mammella in stadio iniziale e linfonodi positivi ad alto rischio di recidiva. Lo dimostrano i risultati dello studio RxPONDER, pubblicato da pochi giorni sulla prestigiosa rivista scientifica 'The New England Journal of Medicine', e i dati aggiornati della sperimentazione presentati al 'San Antonio Breast Cancer Symposium', il più importante congresso internazionale dedicato a questa neoplasia, che si chiude oggi.Quasi il 92% (91,9%) delle donne in postmenopausa trattate, dopo la chirurgia, con la sola terapia ormonale, a 5 anni, è vivo e libero da malattia invasiva, senza differenze significative rispetto alle pazienti che hanno ricevuto anche la chemioterapia (91,3%) dopo ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 11 dicembre 2021) Ilmolecolare a 21 geni può consentire direin donne in postmenopausa condella mammella in stadio iniziale e linfonodi positivi ad alto rischio di recidiva. Lo dimostrano i risultati dello studio RxPONDER, pubblicato da pochi giorni sulla prestigiosa rivista scientifica 'The New England Journal of Medicine', e i dati aggiornati della sperimentazione presentati al 'San Antonio Breast Cancer Symposium', il più importante congresso internazionale dedicato a questa neoplasia, che si chiude oggi.Quasi il 92% (91,9%) delle donne in postmenopausa trattate, dopo la chirurgia, con la sola terapia ormonale, a 5 anni, è vivo e libero da malattia invasiva, senza differenze significative rispetto alle pazienti che hanno ricevuto anche la chemioterapia (91,3%) dopo ...

