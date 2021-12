Traffico Roma del 11-12-2021 ore 18:30 (Di sabato 11 dicembre 2021) Luceverde Roma Buonasera dalla redazione su via Cristoforo Colombo chiusa la carreggiata centrale verso Ostia all’altezza del raccordo per la presenza di alberi sulla strada al momento il Traffico ed è sulla laterale inevitabili le ripercussioni sulla circolazione con code nel tratto precedente rallentamenti anche su Viale Marco Polo stavolta per un incidente in prossimità di Piazzale Ostiense sempre molto trafficata e le vie dello shopping in centro Particolarmente intenso il Traffico nel rione Prati sul Lungotevere e nell’area del Tridente infine al trasporto pubblico ancora sospeso il servizio della linea tram 23 Mancini a Flaminio In entrambe le direzioni attive navette sostitutive dettagli di queste altre notizie sul sito Roma punto luceverde.it Un saluto da Valerio penna USB cura della c e della polizia locale ... Leggi su romadailynews (Di sabato 11 dicembre 2021) LuceverdeBuonasera dalla redazione su via Cristoforo Colombo chiusa la carreggiata centrale verso Ostia all’altezza del raccordo per la presenza di alberi sulla strada al momento iled è sulla laterale inevitabili le ripercussioni sulla circolazione con code nel tratto precedente rallentamenti anche su Viale Marco Polo stavolta per un incidente in prossimità di Piazzale Ostiense sempre molto trafficata e le vie dello shopping in centro Particolarmente intenso ilnel rione Prati sul Lungotevere e nell’area del Tridente infine al trasporto pubblico ancora sospeso il servizio della linea tram 23 Mancini a Flaminio In entrambe le direzioni attive navette sostitutive dettagli di queste altre notizie sul sitopunto luceverde.it Un saluto da Valerio penna USB cura della c e della polizia locale ...

Advertising

LuceverdeRoma : ???#Roma # alberi - Via Cristoforo Colombo altezza #RaccordoAnulare ?#CHIUSURA carreggiata CENTRALE > Ostia… - Arcadia_radici : ??#Archeologia: traffico internazionale #reperti, sono oltre 2mila quelli recuperati e sequestrati all'estero in due… - LuceverdeRoma : ? #Roma #incidente - Viale Marco Polo altezza Piazzale Ostiense ?????? possibili rallentamenti per il #Traffico di zona #Luceverde #Lazio - LuceverdeRadio : [AGG] ?? #Treni Linea Roma – Cassino - Napoli ?? Traffico tornato regolare #Luceverde - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico intenso in via XX Settembre -