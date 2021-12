Simona Tagli non fa sesso da più di dieci anni: “Perché ho fatto voto di castità” (Di sabato 11 dicembre 2021) Simona Tagli, 57 anni, ripercorre la sua carriera, gli anni in Rai, la relazione con Alberto di Monaco, fino alla decisione di fare voto di castità, presa dieci anni fa e non ancora infranta. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di sabato 11 dicembre 2021), 57, ripercorre la sua carriera, gliin Rai, la relazione con Alberto di Monaco, fino alla decisione di faredi, presafa e non ancora infranta. L'articolo proviene da City Roma News.

biografieonline : Simona Tagli: “Ho fatto voto di castità, non faccio sesso da dieci anni” - giuseppeMI1998 : Simona Tagli, il voto di castità: 'Non ho rapporti da oltre 10 anni' - SPYit_official : Niente sesso da 10 anni, la confessione di Simona Tagli: “Ho fatto un voto alla Madonna di Lourdes per trovare la s… - robertoanversa : Ma questa smania di dire i propri fatti a tutti e la fame del pubblico di sapere i caxxi altrui è un effetto del va… - PasqualeMarro : #SimonaTagli: scelta drastica per un voto a Lourdes -