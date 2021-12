Serie C 2021/2022: il Foggia stende 1-0 la Virtus Francavilla, spettacolare 5-3 del Picerno sulla Paganese (Di sabato 11 dicembre 2021) Il Foggia piega 1-0 la Virtus Francavilla nel match valevole per la diciottesima giornata del girone C del campionato di Serie C 2021/2022, decide una rete di Ferrante. Spettacolo al Donato Curcio tra Picerno e Paganese, con i padroni di casa che si impongono 5-3 sulla squadra avversaria: in gol Reginaldo, Coratella e due volte Gerardi. Foggia-Virtus Francavilla 1-0 RIVIVI IL LIVE DEL MATCH I rossoneri partono subito forte creando la prima occasione con il solito Ferrante che, dopo soli quattro minuti, impegna Nobile con una potente conclusione che viene deviata in calcio d’angolo. Pian piano provano a farsi vedere anche gli ospiti, infatti, al 17? Maiorino sporca i guantoni di Volpe ... Leggi su sportface (Di sabato 11 dicembre 2021) Ilpiega 1-0 lanel match valevole per la diciottesima giornata del girone C del campionato di, decide una rete di Ferrante. Spettacolo al Donato Curcio tra, con i padroni di casa che si impongono 5-3squadra avversaria: in gol Reginaldo, Coratella e due volte Gerardi.1-0 RIVIVI IL LIVE DEL MATCH I rossoneri partono subito forte creando la prima occasione con il solito Ferrante che, dopo soli quattro minuti, impegna Nobile con una potente conclusione che viene deviata in calcio d’angolo. Pian piano provano a farsi vedere anche gli ospiti, infatti, al 17? Maiorino sporca i guantoni di Volpe ...

