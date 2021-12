Segre | “Il fascismo sta tornando | sono ferita e preoccupata”

Leggi su lopinionista

(Di sabato 11 dicembre 2021) ROMA – “Stiamo vivendo un’ondata di estremismo e di intolleranza. Non so se si possa chiamare, destra estrema. Ancora non si è rivelata ma la tendenza è quella”. Lo afferma, fra l’altro, Liliana, in una intervista con i direttore Riccardo Molinari per “la Repubblica delle Donne” le cui lettrici la hanno indicata come donna dell’anno. “Io – ricordastata respinta alla frontiera, so cosa è un muro. E lo rivedo quando viene impedito di entrare a chi cerca una via di salvezza e di sopravvivenza. Per questocosì scomoda per gli odiatori. La mia scelta di vita di tramandare senza odio l’esperienza e la testimonianza della Shoah che ho direttamente vissuto mi è sempre sembrata un dovere morale per essere sopravvissuta all’odio. Ma oggi mi domando se ne è valsa la pena. Adesso ...