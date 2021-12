Scontro tra Alex Belli e Francesca Cipriani. La gieffina sbotta: “Non posso più stare zitta” (Di sabato 11 dicembre 2021) Arriva un duro Scontro tra Alex Belli e Francesca Cipriani. La gieffina sbotta contro l’attore e la nomination ricevuta. Ecco cos’è accaduto Durante le nomination scoppia un’accesa discussione tra Alex Belli e Francesca Cipriani. I due gieffini si scontrano a causa dell’infelice battuta rilasciata da Soleil Sorge nello Scontro con Sophie Codegoni avvenuto ieri mattina dopo il servizio fotografico per il settimanale Chi. Alex Belli durante le nomination della ventiseiesima puntata ha scelto di nominare la gieffina Francesca Cipriani spiegando come motivazione di aver ingiustamente attaccato in diretta ... Leggi su 361magazine (Di sabato 11 dicembre 2021) Arriva un durotra. Lacontro l’attore e la nomination ricevuta. Ecco cos’è accaduto Durante le nomination scoppia un’accesa discussione tra. I due gieffini si scontrano a causa dell’infelice battuta rilasciata da Soleil Sorge nellocon Sophie Codegoni avvenuto ieri mattina dopo il servizio fotografico per il settimanale Chi.durante le nomination della ventiseiesima puntata ha scelto di nominare laspiegando come motivazione di aver ingiustamente attaccato in diretta ...

