Sci alpino | classifica Coppa del Mondo maschile 2021 2022 aggiornata dopo gigante Val d’Isere

La classifica generale della Coppa del Mondo maschile 2021/2022 di sci alpino aggiornata dopo il gigante della Val d'Isere di sabato 11 dicembre. Con la vittoria di oggi Marco Odermatt consolida la prima posizione volando a quota 446 punti. Torna nella parte alta della classifica Alexis Pinturault, oggi secondo. Punti importanti per Luca de Aliprandini con il quarto posto di oggi. IL RACCONTO DELLA GARA IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA TAPPA PROGRAMMA OLIMPIADI PECHINO 2022 classifica GENERALE CDM maschile 1. Marco Odermatt (Sui) 446 punti 2. Matthias Mayer (Aut) 310 3. Aleksander Kilde (nor) 229 4. Alexis Pinturault (Fra) 205 5. ...

