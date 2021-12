Sassuolo-Lazio, problemi al flessore per Luis Alberto: Akpra-Akpro verso la titolarità (Di sabato 11 dicembre 2021) Luis Alberto ha segnalato dolore all’altezza del flessore, preoccupando Maurizio Sarri in ottica Sassuolo. Per la sfida al Mapei Stadium di Reggio Emilia, infatti, servirà la miglior Lazio al fine di strappare punti importanti in casa neroverde. Il fantasista spagnolo non è al meglio della condizione e, dopo il forfait contro il Galatasaray, sfida di Europa League, l’ex pupillo di Simone Inzaghi potrebbe restare ai box anche in Serie A; al suo posto scalpita Akpa-Akpro, alternativa numero uno per i biancocelesti. Non è chiaro se Sarri pensi o meno di poter sostituire Luis Alberto con la coppia di mediani composta da Lucas Leiva e Danilo Cataldi, ma la soluzione Jean-Daniel Akpa-Akpro sembra la più probabile da percorrere. Non ... Leggi su sportface (Di sabato 11 dicembre 2021)ha segnalato dolore all’altezza del, preoccupando Maurizio Sarri in ottica. Per la sfida al Mapei Stadium di Reggio Emilia, infatti, servirà la miglioral fine di strappare punti importanti in casa neroverde. Il fantasista spagnolo non è al meglio della condizione e, dopo il forfait contro il Galatasaray, sfida di Europa League, l’ex pupillo di Simone Inzaghi potrebbe restare ai box anche in Serie A; al suo posto scalpita Akpa-, alternativa numero uno per i biancocelesti. Non è chiaro se Sarri pensi o meno di poter sostituirecon la coppia di mediani composta da Lucas Leiva e Danilo Cataldi, ma la soluzione Jean-Daniel Akpa-sembra la più probabile da percorrere. Non ...

