Pregliasco, insulti e minacce a Milano in piazza no vax (Di sabato 11 dicembre 2021) insulti e minacce dai no vax al professor Fabrizio Pregliasco, sceso in piazza oggi a Milano “per ascoltare e capire” le persone che rifiutano il vaccino covid e protestano contro il green pass. All’Arco della Pace a Milano, in mezzo ai no vax e no green pass, con la troupe di “Controcorrente – Prima Serata” con l’intento dei sentire le ragioni di chi manifestava, Pregliasco è stato oggi investito da insulti e minacce da parte dei manifestanti. Il virologo del dipartimento di Scienze biomediche per la Salute dell’Università degli Studi di Milano si trovava in piazza per un servizio concordato con la redazione del programma di Retequattro. I toni si sono alzati e uno dei manifestanti ha urlato al ... Leggi su italiasera (Di sabato 11 dicembre 2021)dai no vax al professor Fabrizio, sceso inoggi a“per ascoltare e capire” le persone che rifiutano il vaccino covid e protestano contro il green pass. All’Arco della Pace a, in mezzo ai no vax e no green pass, con la troupe di “Controcorrente – Prima Serata” con l’intento dei sentire le ragioni di chi manifestava,è stato oggi investito dada parte dei manifestanti. Il virologo del dipartimento di Scienze biomediche per la Salute dell’Università degli Studi disi trovava inper un servizio concordato con la redazione del programma di Retequattro. I toni si sono alzati e uno dei manifestanti ha urlato al ...

