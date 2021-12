Open Arms: Salvini a processo a Palermo il 17 dicembre (Di sabato 11 dicembre 2021) «Al Viminale ho fatto il mio dovere per difendere i confini e la dignità dell'Italia. La Lamorgese invece, fra sbarchi, rave party abusivi e dimissioni, non ha ancora trovato il tempo per un incontro. Mah...», commenta il leader del Carroccio L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 11 dicembre 2021) «Al Viminale ho fatto il mio dovere per difendere i confini e la dignità dell'Italia. La Lamorgese invece, fra sbarchi, rave party abusivi e dimissioni, non ha ancora trovato il tempo per un incontro. Mah...», commenta il leader del Carroccio L'articolo proviene da Firenze Post.

