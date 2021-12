“Natale al borgo”, la magia avvolge Sant’Agata de’ Goti: il programma (Di sabato 11 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSant’Agata dei Goti (Bn) – La magia del Natale avvolge Sant’Agata dei Goti, uno dei borghi più belli d’Italia, grazie alle iniziative ideate dai commercianti e inserite nel cartellone “Natale al borgo”, in collaborazione con Roberto D’Agnese per Omast Eventi. I portoni e i cortili del centro storico si apriranno per svelare e raccontare segreti e meraviglie, attraverso i sapori, i suoni, i colori e i profumi di uno dei borghi più belli d’Italia. Un cartellone ricco di arte in un’atmosfera unica che proseguirà domani (domenica 12 dicembre) con il coro gospel Vocal Dreamers e la diretta live con Radio Punto Zero; il 18 dicembre la Wizdom Drum Band, mentre il giorno 19 dicembre le vie del centro storico saranno ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 11 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutidei(Bn) – Ladeldei, uno dei borghi più belli d’Italia, grazie alle iniziative ideate dai commercianti e inserite nel cartellone “al”, in collaborazione con Roberto D’Agnese per Omast Eventi. I portoni e i cortili del centro storico si apriranno per svelare e raccontare segreti e meraviglie, attraverso i sapori, i suoni, i colori e i profumi di uno dei borghi più belli d’Italia. Un cartellone ricco di arte in un’atmosfera unica che proseguirà domani (domenica 12 dicembre) con il coro gospel Vocal Dreamers e la diretta live con Radio Punto Zero; il 18 dicembre la Wizdom Drum Band, mentre il giorno 19 dicembre le vie del centro storico saranno ...

