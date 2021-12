Advertising

lellinara : RT @rtl1025: ?? Due pescherecci battenti bandiera egiziana e con a bordo nove tunisini, a causa del maltempo si sono arenati mentre cercavan… - mass2374ald : RT @MediasetTgcom24: Due pescherecci naufragano davanti a coste Sardegna: tutti salvi #maltempo - MediasetTgcom24 : Due pescherecci naufragano davanti a coste Sardegna: tutti salvi #maltempo - Radio1Rai : ??#Maltempo Naufragio di 2 #pescherecci davanti a coste Sardegna. Soccorsi 9 marinai tunisini. Imbarcazioni incaglia… - iconanews : ++ Maltempo: 2 pescherecci naufragano davanti a coste Sardegna ++ -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo pescherecci

ANSA Nuova Europa

Duebattenti bandiera egiziana e con a bordo nove tunisini, a causa delsi sono arenati mentre cercavano dì raggiungere il porto si Cagliari. I nove marinai sono stati soccorsi da ...... di fronte alla spiaggetta di Sant'Elia presso "Lo Scoglio", in soccorso di duein difficoltà a causa delle condizioni meteo avverse, entrambi incagliati nel basso fondale. A bordo delle ...CAGLIARI. Notte da incubo nelle acque del golfo di Cagliari, di fronte alla spiaggia di Sant’Elia, per due pescherecci in difficoltà a causa delle condizioni meteo avverse, entrambi rimasti incagliati ...Tentavano di raggiungere il porto di Cagliari ma a causa del maltempo si sono arenati. Emergenza intorno all’una di notte per due pescherecci battenti bandiera egiziana con a bordo nove tunisini che s ...