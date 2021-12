L’Ue deve ridurre il gap occupazionale tra nord e sud Europa (Di sabato 11 dicembre 2021) Studente in settimana, cameriere nei week-end e ora anche delegato dei cittadini nella Conferenza sul Futuro dell’Europa: Piero Savaris è un 27enne bellunese che frequenta un Master in Tourism strategy and cultural heritage all’Università di Tor Vergata, a Roma. Da giovane alle prese con l’inserimento nel mondo del lavoro, ha una prospettiva privilegiata sulle questioni dell’istruzione e dell’occupazione, di cui si occupa il Citizens’ Panel numero 1 della Conferenza. Com’è stato l’impatto con la Conferenza?Prima di questo invito non avrei mai immaginato di intervenire al Parlamento europeo, ma quando mi hanno chiamato mi sono calato con entusiasmo nella parte. È un po’ come entrare in un universo parallelo: ti astrai per un attimo dalla tua vita quotidiana e incontri persone che vengono da ogni parte d’Europa, con età, background ed esigenze molto ... Leggi su linkiesta (Di sabato 11 dicembre 2021) Studente in settimana, cameriere nei week-end e ora anche delegato dei cittadini nella Conferenza sul Futuro dell’: Piero Savaris è un 27enne bellunese che frequenta un Master in Tourism strategy and cultural heritage all’Università di Tor Vergata, a Roma. Da giovane alle prese con l’inserimento nel mondo del lavoro, ha una prospettiva privilegiata sulle questioni dell’istruzione e dell’occupazione, di cui si occupa il Citizens’ Panel numero 1 della Conferenza. Com’è stato l’impatto con la Conferenza?Prima di questo invito non avrei mai immaginato di intervenire al Parlamento europeo, ma quando mi hanno chiamato mi sono calato con entusiasmo nella parte. È un po’ come entrare in un universo parallelo: ti astrai per un attimo dalla tua vita quotidiana e incontri persone che vengono da ogni parte d’, con età, background ed esigenze molto ...

