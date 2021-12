LIVE Sci di fondo, Sprint Davos 2021 in DIRETTA: partiti con le qualificazioni femminili, occhio alle italiane (Di sabato 11 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.52 Caterina Ganz ha chiuso in 2:50.41, è la prima delle italiane al momento. 11.51 Partita anche Greta Laurent. Monsorno, ai 0.9 km, è quinta, facendo scalare di una posizione le sue connazionali. 11.50 Quinta Cristina Pittin. 11.49 Elisa Brocard e Caterina Ganz sono momentaneamente terza e quarta ai 0.9 km. 11.48 Partite anche Pittin e Monsorno. Vedremo i loro tempi ai 0.9 km. 11.47 Al via la gara di Caterina Ganz ed Elisa Brocard. 11.45 PARTITE! Al via le qualificazioni femminili. 11.44 Questo l’ordine di partenza delle italiane: Ganz settima, Brocard nona, Pittin dodicesima, Monsorno quattordicesima e Laurent ventitreesima. 11.42 Si partirà a distanza di 15 secondi l’una dall’altra; come detto, inizieranno le donne. 11.40 Percorso da 1.5 ... Leggi su oasport (Di sabato 11 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.52 Caterina Ganz ha chiuso in 2:50.41, è la prima delleal momento. 11.51 Partita anche Greta Laurent. Monsorno, ai 0.9 km, è quinta, facendo scalare di una posizione le sue connazionali. 11.50 Quinta Cristina Pittin. 11.49 Elisa Brocard e Caterina Ganz sono momentaneamente terza e quarta ai 0.9 km. 11.48 Partite anche Pittin e Monsorno. Vedremo i loro tempi ai 0.9 km. 11.47 Al via la gara di Caterina Ganz ed Elisa Brocard. 11.45 PARTITE! Al via le. 11.44 Questo l’ordine di partenza delle: Ganz settima, Brocard nona, Pittin dodicesima, Monsorno quattordicesima e Laurent ventitreesima. 11.42 Si partirà a distanza di 15 secondi l’una dall’altra; come detto, inizieranno le donne. 11.40 Percorso da 1.5 ...

