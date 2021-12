LIVE Sci alpino, SuperG St. Moritz in DIRETTA: Sofia Goggia seconda a 0.18 da Lara Gut-Behrami, quattro azzurre in top10 (Di sabato 11 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DEL SuperG FEMMINILE DI OGGI LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE DI VAL D’ISERE ALLE 9.30 e alle 13.00 11.29 Sono scese le prime 30 e abbiamo quattro azzurre in top10: seconda Goggia, sesta Elena Curtoni, ottava Federica Brignone, nona Marta Bassino. Devono ancora gareggiare Roberta Melesi, Karoline Pichler e Nadia Delago. 11.23 Ottima prestazione della francese Romane Miradoli, che agguanta la decima posizione a 2?14, appena alle spalle di Marta Bassino. 11.20 Nicol Delago ventesima a 4?28. In SuperG c’è tanto da lavorare, in discesa invece è già molto più avanti dopo il grave infortunio al tendine d’Achille. Noi la vediamo, ... Leggi su oasport (Di sabato 11 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELFEMMINILE DI OGGI LADEL GIGANTE MASCHILE DI VAL D’ISERE ALLE 9.30 e alle 13.00 11.29 Sono scese le prime 30 e abbiamoin, sesta Elena Curtoni, ottava Federica Brignone, nona Marta Bassino. Devono ancora gareggiare Roberta Melesi, Karoline Pichler e Nadia Delago. 11.23 Ottima prestazione della francese Romane Miradoli, che agguanta la decima posizione a 2?14, appena alle spalle di Marta Bassino. 11.20 Nicol Delago ventesima a 4?28. Inc’è tanto da lavorare, in discesa invece è già molto più avanti dopo il grave infortunio al tendine d’Achille. Noi la vediamo, ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Sci alpino SuperG St. Moritz in DIRETTA: Sofia Goggia a 0.18 da Lara Gut-Behrami - #alpino #SuperG #Moritz… - Matt_Orlandi : DIRETTA LIVE Super G #StMoritz 2021, sci alpino femminile @_SuperNews_ #FISAlpine - infoitsport : LIVE Sci alpino, Gigante Val d'Isere in DIRETTA: Odermatt perfetto! Pinturault a 3 decimi, De Aliprandini quinto - infoitsport : Sci alpino, Coppa del Mondo 2021/2022 - LIVE gigante maschile. Sfida Odermatt-Pinturault, De Aliprandini ci prova - Zoran_Filicic : RT @Eurosport_IT: STA PER PARTIRE UN SABATO DI GRANDI EMOZIONI ???? ?? Sci Alpino, Snowboardcross, Biathlon e molto altro: tutto LIVE su @di… -