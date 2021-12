Ha ucciso il figlio Alfredo con un colpo di pistola, il processo al via. La difesa: due video per scagionarlo (Di sabato 11 dicembre 2021) SENIGALLIA - 'Siamo qui a chiedere giustizia e per coadiuvare il lavoro della procura'. Si sono costituite parte civile mamma e sorella di Alfredo Pasquini , il 26enne ucciso dal padre Loris lo scorso ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 11 dicembre 2021) SENIGALLIA - 'Siamo qui a chiedere giustizia e per coadiuvare il lavoro della procura'. Si sono costituite parte civile mamma e sorella diPasquini , il 26ennedal padre Loris lo scorso ...

Advertising

Corriere : Il figlio di un no vax morto: «Mio padre ucciso dalle bugie lette in rete. Ora sono cor... - Corriere : Il figlio di un no vax morto: «Mio padre ucciso dalle bugie lette in rete. Ora sono corso a vaccinarmi» - eziomauro : Mio figlio Luca Attanasio ucciso in Congo e quell'Ambrogino alla memoria che nessuno ha chiesto per lui… - FrancescaLupo15 : @AlexGiudetti Il suo ego ha ucciso suo figlio. - nino_giovanni : RT @crlggg: Mestre, il figlio di un no vax morto: «Mio padre ucciso per le bugie lette in rete» -