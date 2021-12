Gravissimo in terapia intensiva il no vax che si vantava di aver fatto l'untore Covid in un supermercato (Di sabato 11 dicembre 2021) Il suo vero nome è Maurizio Buratti, ma era diventato celebre come Mauro da Mantova perché in collegamento con la trasmissione radiofonica La Zanzara di Giuseppe Cruciani era solito vantarsi di essere ... Leggi su globalist (Di sabato 11 dicembre 2021) Il suo vero nome è Maurizio Buratti, ma era diventato celebre come Mauro da Mantova perché in collegamento con la trasmissione radiofonica La Zanzara di Giuseppe Cruciani era solito vantarsi di essere ...

Advertising

globalistIT : - agarbo23 : RT @Mb_yk01_92_850_: Non ho parole Lascio a voi i commenti Con 38 di febbre e la mascherina abbassata, a Mantova un #novax va al supermerc… - infoitinterno : Mauro da Mantova in terapia intensiva per il Covid, “è gravissimo” - infoitinterno : La parabola del novax: si vantava in radio di aver diffuso il virus, ora è gravissimo in terapia intensiva - OvileItalia : RT @blogsicilia: Mauro da Mantova in terapia intensiva per il Covid, 'è gravissimo' - -