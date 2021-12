Gigi D’Alessio, le sue parole sulla compagna Denise sono … (Di sabato 11 dicembre 2021) Gigi D’Alessio lo conosciamo tutti per essere un noto cantautore napoletano il quale sta vivendo davvero un bellissimo momento. E’ tornato al lavoro e nello specifico giudice nella trasmissione The voice Senior, la trasmissione condotta da Antonella Clerici. Il programma va in onda ogni venerdì sera e tiene compagnia ai telespettatori per diverse ore, con tanta musica e divertimento assicurato. Inoltre, tra poche settimane diventerà papà per la quinta volta. La sua compagna Denise Esposito, infatti, aspetta un bambino e dovrebbe partire già nelle prime settimane del 2022. Proprio in questi giorni, il cantante ha voluto dedicare delle bellissime parole alla sua compagna. Gigi D’Alessio tra poche settimane papà per la quinta volta Gigi ... Leggi su cityroma (Di sabato 11 dicembre 2021)lo conosciamo tutti per essere un noto cantautore napoletano il quale sta vivendo davvero un bellissimo momento. E’ tornato al lavoro e nello specifico giudice nella trasmissione The voice Senior, la trasmissione condotta da Antonella Clerici. Il programma va in onda ogni venerdì sera e tiene compagnia ai telespettatori per diverse ore, con tanta musica e divertimento assicurato. Inoltre, tra poche settimane diventerà papà per la quinta volta. La suaEsposito, infatti, aspetta un bambino e dovrebbe partire già nelle prime settimane del 2022. Proprio in questi giorni, il cantante ha voluto dedicare delle bellissimealla suatra poche settimane papà per la quinta volta...

Advertising

gaetanaa_ : RT @_honestlyidgaf: “papà di lda” come se non sapessimo tutti che sia gigi d’alessio #amici21 - 5sos_wdw_stan : RT @ToniaPeluso: La telefonata di Gigi D’Alessio è solo il preludio di quello che dovrà accadere al serale. Si sto parlando di Gigi e LDA c… - scorpioovibess : RT @_honestlyidgaf: “papà di lda” come se non sapessimo tutti che sia gigi d’alessio #amici21 - RukaKun_Yoongi : RT @trynotoworry: vi prego amatevi noi vi amiamo albero vi ama elledia vi ama dario vi ama marisa la cele raimondo rudy gigi d’alessio yesy… - RukaKun_Yoongi : RT @karevismysun: LDA disse 'voglio che mio padre diventi il padre il LDA e non io il figlio di Gigi D'Alessio' e la redazione esegue ??#Am… -